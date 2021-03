5







di Marco Amato, inviato a Vinovo

Vittoria in goleada della Juve Women che batte la Pink Bari 9 a 1. Partita mai in discussione e prestazione autorevole della squadra di Guarino.



BACIC 6 – Spettatrice non pagante: mai impegnata



LUNDORF 7 – Arriva puntualmente sul fondo e mette diversi palloni interessanti nel mezzo



BOATTIN 7 – Un po’ più timida rispetto a Lundorf ad inizio match. Poi sale di ritmo e combina una prova di quantità e qualità (Dal 58' GIORDANO 6.5 - Precisa e ordinata)



SALVAI 7.5 – Guida la difesa con grande autorevolezza, nemmeno una sbavatura. Ciliegina sulla torta: l'assist per Girelli e il gol di testa



SEMBRANT 7 – Brava a trovare palla sulla ribattuta in area e segnare il 2 a 0 (Dal 58' GAMA 6.5 - Entra e prende le chiavi della difesa, poco impegnata ma risponde presente quando serve)



GALLI 6.5 – Precisa nel fraseggio, lotta in mezzo al campo e rende vane le speranze del Bari di avviare la manovra offensiva (Dal 65' CARUSO 6 - Entra a match indirizzato, gioca con la giusta intensità)



ROSUCCI 7 – Detta i tempi di gioco: è lei a decidere quando rallentare e fare giro palla o quando c’è lo spazio per verticalizzare e imbucare le punte. Ovunque a centrocampo, gioca una miriade di palloni (Dal 46' IPPOLITO 6.5 - Propositiva, entra con il piglio giusto. Tanti palloni giocati con ordine e il giusto tempismo)



STASKOVA 7 – Tra le linee è un pericolo costante per la difesa avversaria, fredda e letale nell'occasione del gol



GIRELLI 8 – La partita comincia male con diverse occasioni fallite. Nella ripresa, però, torna l'infallibile cecchina e mette a segno una tripletta in 10 minuti, coronata da una semi rovesciata, e un gol in chiusura di match con il quale serve il poker



HURTIG 7 – Sbaglia una volta, alla seconda trova l’angolino e ha il merito di sbloccare il risultato nei primi minuti di partita (Dal 46' MARIA ALVES 8 - Impatto devastante sul match, in fascia non la prendono mai: fa assist e sfiora un eurogol)



ZAMANIAN 7 – Dimostra sempre grandi doti tecniche; molto brava nell’uno due che mette Hurtig nelle condizioni di fare gol



All. GUARINO 8 - La Juve Women fa 17 su 17: un ruolino di marcia impressionante e una partita mai in discussione