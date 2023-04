Elisaha parlato ai canali ufficiali delladopo la firma del primo contratto da professionista fino al 2026. Queste le sue parole:"La prima sensazione era emozione. Quando mi è stato detto l'ho detto ai miei genitori e anche loro erano orgogliosi. Penso sia il sogno di ogni ragazzina che gioca a calcio firmare un contratto professionistico con la Juve"."Quando ho firmato mi sentivo felice. Ero in una stanza con la mia procuratrice ed il direttore Braghin, ho sentito tutta la fiducia che avevano in me"."Gli direi che ce l'ho fatta. Una volta avevo nove anni e mi sono fatta un documento su Word dove facevo il mio contratto con il Sudtirol che ora gioca in quarta categoria. Ora vedere che sono arrivata in Serie A è incredibile"."Alle mie compagne direi di focalizzarsi su quello che sta arrivando. Loro hanno le doti per venire qua e giocare, è solo una questione di testa"."Il suo ruolo è stato molto importante. Mi ha dato da subito fiducia che potessi fare qualcosa di grande. Io ero molto timida, lei era una seconda mamma per me"."Vogliamo vincere lo Scudetto. Siamo su un'ottima via, io spero di esserci anche visto il mio infortunio. Le possibilità sono alte, abbiamo la testa solo lì, ci prepariamo e secondo me questo anno possiamo anche vincerla".