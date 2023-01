È bastato un quarto d'ora di gara allaWomen per portarsi in vantaggio nella gara contro il Brescia Calcio Femminile di. La rete porta la firma di Elisa, giovanissima classe 2004 oggi impiegata da Joe Montemurro come terzino destro. Per la giocatrice altoatesina si tratta della prima rete in gare ufficiali con la prima squadra bianconera.