Il portiere francese della Juventus Women Paulineha pubblicato sul suo profilo Instagram un post per rassicurare i tifosi sulle sue condizioni di salute dopo il rientro anticipato dalla nazionale francese per una lieve distorsione al ginocchio. Queste le sue parole:"Non sarò con voi per il doppio confronto contro la Norvegia. Niente di grave, ma purtroppo non mi permette di adempiere al 100% ai miei doveri. È quindi con rammarico ma con onestà che stasera lascio il gruppo. Sappi che sarò con te con tutto il cuore!! Insieme!".