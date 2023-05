La calciatrice delle Juve Women, Peyraud-Magnin, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche della sfida di Coppa Italia contro la Roma, in programma domenica a Salerno.'Sarà una partita molto importante, come tutte le altre. Certo, il fatto che metta in palio un trofeo la rende speciale per la storia del club, che mai da quando ha inaugurato il settore femminile ha chiuso una stagione senza alzare almeno un trofeo. Cosa serve? Segnare un gol in più di loro e, dal mio punto di vista, non subirne! Seriamente, non dovremo farci prendere dall’agitazione: abbiamo voglia di riscatto e abbiamo già dimostrato di sapere come si fa a battere la Roma'.