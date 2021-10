Le parole di, portiere della, intervistata da Juventus Tv: "Abbiamo iniziato bene la stagione, sia le amichevoli che la stagione ufficiale. Spero di continuare così"PASSIONE PER IL CALCIO - "Nata molto presto, tutta la mia famiglia giocava a calcio, mio nonno era presidente di un club a Lione, mio padre ha giocato a ottimi livelli e mio zio è stato professionista in Spagna. Non ho sempre giocato come portiere. All'inizio giocavo come centrocampista sinistra, mi piaceva segnare"CARRIERA - "Ho vissuto momenti intensi grazie al calcio. Mi sono spostata molto e ho fatto tanta esperienza. Sono uscita dalla comfort zone ed è per questo che oggi sono alla Juventus e spero di mettere la mia esperienza a disposizione del club"INIZIO STAGIONE - "Inizio positivo, i risultati parlano chiaro. Non c'è molto da dire, ma siamo la Juve e dobbiamo restare sempre sul pezzo"CLEAN SHEET -" C'è molto lavoro dietro, insieme ad Aprile e Soggiu. Abbiamo iniziato bene, non abbiamo subito gol e spero ne subiremo il meno possibile in futuro"MIGLIORAMENTI - "Siamo migliorate nella comunicazione in difesa, i numeri parlano chiaro "APRILE E SOGGIU - "Abbiamo un bel rapporto. Roberta mi parla in italiano e cerco di capire e io ci provo in francese con lei. Con Valentina parliamo in inglese. Abbiamo un ottimo rapporto e scherziamo tra di noi"EMPOLI - "La pazienza ci ha fatto vincere, abbiamo saputo accelerare al momento giusto. Una partita complicata ma siamo la Juve e tutte le partite sono complicate e in tutte le partite l'obiettivo è vincere"ROMA - "Affronteremo la partita come le altre, con serietà e lavorando in allenamento. Ci faremo trovare pronte"