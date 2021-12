Pauline, portiere della, è intervenuta ai microfoni delladopo il pareggio contro il, che ha dato alle bianconere la concreta possibilità di qualificarsi ai quarti di finale di. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto un buon lavoro, 0-0 con il Chelsea, una delle finaliste della Champions League della scorsa edizione. Sono molto contenta. Per me ha un significato particolare, ho giocato nell'Arsenal. Era importante che venissimo qui e ottenessimo un buon risultato per il prosieguo della partita. In Champions League si giocano sempre gare importanti, non si possono mai prendere alla leggera. Questo vale ancora di più contro squadre come il. Dovremo conquistare i tre punti, fondamentali per passare al turno successivo".