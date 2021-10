Pauline Peyraud-Magnin, esperto portiere al primo anno di Juventus Women, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League a Ginevra contro il Servette:Sarà una grande emozione disputare il primo match del girone, le partite in Champions sono sempre difficili e stimolanti. In Italia c'è molta attesa per la sfida, dal canto nostro aspettiamo le prime gare per capire bene i rapporti di forza."