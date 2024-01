Alle 15 laWomen di Joe Montemurro scenderà in campo contro il Sassuolo allo stadio Enzo Ricci. Il tecnico australiano in queste ore sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione verso la gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare le distanze sulla Roma capolista fermata ieri dall'Inter. Difficile in questo momento però privarsi di Barbara, nonostante l'abbondanza in attacco. La numero 11 dopo un periodo non semplice ora sembra essersi ripresa sulle spalle la Vecchia Signora e il dato la premia. Nelle ultime due gare è andata a segno per tre volte.