Dal sito ufficiale della Juventus:



"La Juventus ha vinto il 10° trofeo della sua storia; in generale, ha terminato con un successo il 71% delle competizioni nazionali a cui ha preso parte dalla sua nascita, nel 2017/18 (10 su 14).



La Roma ha perso una gara di Coppa Italia per la prima volta dal 25 aprile 2021, proprio nel precedente incontro nella competizione contro la Juventus.



Tre delle sei reti messe a segno dalla Sara Gama con la maglia della Juventus sono arrivate in gare di Coppa Italia. Sara, autrice del gol vittoria, è la giocatrice che ha toccato più palloni in questo incontro (78) e portato a buon fine più passaggi (55).



Cristiana Girelli ha segnato il suo 20° gol in stagione, considerando tutte le competizioni, il terzo in questa edizione di Coppa Italia ed è l’unica giocatrice che ha segnato almeno tre gol in stagione sia in Serie A, in Coppa Italia e in Champions League (esclusi preliminari), oltre che la giocatrice che ha segnato più gol contro la Roma con la maglia della Juventus in tutte le competizioni: sei reti, nelle nove sfide più recenti contro le giallorosse.



La Juventus ha vinto questa gara effettuando appena cinque conclusioni, tre delle quali dall’80 minuto di gioco in avanti".