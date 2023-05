La calciatrice delle Juve Women, Pedersen, ha postato un messaggio sui social in cui ha voluto celebrare la sua esperienza in bianconero.'Juventus-Roma 5-2. Una giornata ricca di emozioni. La mia ultima partita a casa. Grazie per tutti gli abbracci, le canzoni, i regali e i messaggi. Ora focus sulla finale di Coppa Italia! Voglio finire con un altro trofeo'.