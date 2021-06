Sofie Junge, centrocampista della, è stata protagonista di un gesto solidale dal grande impatto. La calciatrice ha usato il proprio contratto da atleta Adidas per vestire una squadra di calciatrici rifugiate in Danimarca: "È stato bello incontrare questa squadra di calcio DFUNK ad Aarhus, Danimarca, l'altro giorno. È sempre incredibile vedere come il calcio unisca persone con background diversi. Sono molto felice di sostenere la squadra con vestiti da calcio attraverso il mio contratto Adidas".