Intervenuta ai microfoni di Tuttosport, Sofie Jungeha detto la sua anche sullache per lainizierà sabato. Ecco il suo pensiero: "Mi piace perché non ci sono gare scontate, in nessuna c’è una favorita. E di solito quando non siamo favorite noi riusciamo sempre a dare il meglio. Rimonta sulla? Ci crederò finché la matematica non mi dirà il contrario. È difficile, ma non è impossibile".E sul secondo posto per la: "La qualificazione è qualcosa a cui non possiamo rinunciare, tanto più dopo un anno come questo in cui abbiamo dimostrato che siamo ancora più vicine alle squadre top in Europa. Credo che in questa stagione abbiamo espresso un gioco migliore rispetto al passato, anche in Champions, e che spesso non abbiamo raccolto quanto seminato. Ma ho sempre visto ogni mia compagna dare il massimo, andare oltre l’errore del momento e aiutarsi reciprocamente. Questa è la cosa più importante per me".