Le parole di Sofie Pedersen a Juventus Tv, dopo la vittoria contro il Sassuolo in Supercoppa: "Partita dura, in particolare nel primo tempo. Dal centro della difesa si vede il campo in modo diverso. Ho fatto degli errori ma Lenzini mi ha aiutata molto ed è andata bene nel secondo tempo. Sono sicuramente più a mio agio a centrocampo. Sono contenta che mister Montemurro abbia avuto fiducia nel ffarmi giocare da difensore centrale. Sono felice di aver giocato in quel ruolo e penso di aver imparato molte cose. Milan? Sappiamo di poter giocare meglio di oggi, anche se c’è da dire che il Sassuolo ha giocato molto bene. Siamo fiduciose"-