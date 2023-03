Intervenuta ai microfoni di Tuttosport, Sofie Jungeha parlato anche della finale diconquistata sabato con la. Ecco il suo pensiero: "Vale tanto, siamo ancora un po’ stanche, ma molto felici perché è stata dura. Il vento, il caldo, quel loro gol nel finale che poteva rimettere tutto in discussione. Invece siamo rimaste tranquille e consapevoli di poter portare a casa la vittoria. E adesso vogliamo vincere anche la finale".E sul riferimento di Joealle veterane: "Certo, sento di prendermi questa responsabilità, ma mi aspetto che lo facciano tutte. Sono qui da cinque anni e ogni giorno vedo e sento che tutte vogliono dare il massimo, in partita e in allenamento, per migliorare. Questa stagione è più difficile rispetto a quelle passate, ma credo ancora tanto in questa squadra".