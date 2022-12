Le parole di Sofiein conferenza stampa, alla vigilia didi Champions League:- "Stiamo bene, abbiamo fatto allenamento come sempre, abbiamo visto alcune clip dello Zurigo, dalla nostra partita contro di loro e di altre che hanno giocato, sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa fare meglio rispetto alla prima contro di loro, siamo pronte per domani".QUANTO E' CRESCIUTA LA JUVE - "Siamo cresciute tanto, siamo un gruppo con tante giocatrici che hanno giocato insieme per anni e sono arrivate giocatrici che ci hanno aiutato tanto. Siamo migliorate ogni anno, nel tenere la palla abbiamo fatto meglio. Possiamo ancora migliorare e lavoriamo per farlo".CON MONTEMURRO - "Migliorata nel possesso palla, siamo migliorate di più, contro l'Arsenal abbiamo dominato il secondo tempo in tutte e due le partite, è difficile contro una squadra così, se possiamo farlo contro di loro lo possiamo fare anche contro tante altre".RUOLO - "Quando sono arrivata qui il mio primo ruolo era vincere i duelli con tanto fisico, ora il mio ruolo é tenere palla, non sbagliare, giocare sotto pressione, anche quel ruolo è mio adesso".STADIUM - "Una cosa bellissima, sentiamo i tifosi, il campo é bello, è davvero una cosa bellissima. Anche Vinovo mi piace perché anche lì ci sono i tifosi".DIFFERENZE ITALIA-EUROPA - "In Serie A teniamo più la palla, rispetto alla Champions. Il tempo della giocata é più alto e dobbiamo correre tanto e pensare velocemente. Contro la Roma é stata ugualmente difficile. In Serie A tante partite difficile, tutte lo sono in Italia. Ho visto in questi 4 anni che è sempre più difficile vincere il campionato e questa é una cosa bella e mi piace molto. In Champions ci sono le migliori in Europa ed é sempre difficile, giocare lì ci aiuta tanto per crescere come una squadra".QUALIFICAZIONE - "Abbiamo l'opportunità di passare il turno, dobbiamo solo vincere le prossime due, adesso pensiamo solo alla partita di domani, questa é la prima sfida. In questa squadra crediamo sempre di poter vincere, anche contro la Roma dopo che loro hanno segnato. Questo Fino alla fine è una cosa che facciamo nostra".GIOCARE SEMPRE - "Sono molto contenta che posso giocare sempre anche se adesso ho 30 anni, ma mi sento bene, per me é una cosa buona giocare sempre. Abbiamo una partita dura e poi giorni un po' meno duri, per il mio corpo va bene così. Sono molto contenta su questo, per domani sono pronta".