Insieme a Joe Montemurro è intervenuta in conferenza stampa Sofie Junge QUI l'integrale). Ha parlato del grande spazio che è riuscita a ritagliarsi. Queste le sue parole:"Sono molto contenta che posso giocare sempre anche se adesso ho 30 anni, ma mi sento bene, per me é una cosa buona giocare sempre. Abbiamo una partita dura e poi giorni un po' meno duri, per il mio corpo va bene così. Sono molto contenta su questo, per domani sono pronta".