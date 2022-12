La centrocampista dellaWomen Sofie Jungeha presentato ai canali ufficiali della società bianconera la gara di domani sera contro lo Zurigo. Queste le sue parole a JTV."Siamo pronte e abbiamo visto alcune clip dello Zurigo dalla nostra partita contro loro e le loro partite contro Arsenal e Lione. Abbiamo un’idea di come giocano. Sappiamo che ci sono cose che dobbiamo migliorare dalla partita scorsa. Penso che siamo davvero pronte per domani"."Dobbiamo giocare veloci e essere pronti per contro attaccare. Dobbiamo segnare quando abbiamo le occasioni. Non va sottovalutato lo Zurigo perché sarebbe molto pericoloso. Non penso lo faremo, è una partita molto importante"."Sentiamo sempre la pressione. La pressione è una parte dell’avere ambizioni. C’è sempre pressione, ma è una buona cosa se la usiamo in un modo buono".