Nuovaper la, che ha deciso di stringere un'alleanza con la: tutti i dettagli saranno forniti domani in una conferenza stampa a cui partecipera anche il dirigente bianconero Stefano. Questo il comunicato: "La Pink Bari, con l'annuncio della strategica alleanza con Juventus - la cui storia parla da sola anche nel calcio femminile: 5 anni di trionfi che hanno reso la maglia bianconera leggendaria nell’universo sportivo femminile - intende fondere l’eredità storica della Pink Bari con obiettivi sempre all’avanguardia di un metodo di insegnamento Juventus che vuole trasmettere valori che vanno oltre il campo da gioco. Il metodo comprende sia l’insegnamento e lo sviluppo delle abilità calcistiche sia la formazione educativa, portando così le bambine a diventare delle giovani ragazze, dall’introduzione al gioco fino alla maturità, non solo fisica. A partire dallo spettacolo ricreativo e creativo del gioco del calcio, le giocatrici sono coinvolte in attività studiate allo scopo di favorire il loro sviluppo a tutto tondo. Le attività sono basate sul rispetto del benessere fisico e mentale delle giovani per poterle rendere, appunto, indipendenti".