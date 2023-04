Dalla prossima stagione, con tutta probabilità, lanon potrà più giocare a. Tuttosport ha intervistato il vice sindaco diGiacomo, che ha parlato della possibilità di ospitare le ragazze nella "sua" città. Ecco le sue dichiarazioni: "Il nostro Comune ha disposto un investimento di un milione e mezzo di euro per un intervento di ristrutturazione dell’impianto che è in corso e prevede il rifacimento degli spogliatoi e delle tribune: la capienza sarà di 4.500 posti, il terreno è in erba naturale e misura 105X65 e l’impianto di illuminazione è omologato. Per la nostra città sarebbe un onore poter ospitare la Juventus Women e, in generale, un campionato che anno dopo anno sta crescendo sotto ogni punto di vista".