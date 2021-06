La Juventus Women ha vinto il suo quarto scudetto su 4 campionati e adesso pensa a come rinnovare l'organico. Secondo Cartellinorosa.it il club bianconero ha individuato in Eleonora Goldoni un possibile obiettivo in attacco (reparto dove rimangono comunque Girelli e Bonansea). L'ex Inter oggi gioca nel Napoli, che nell'ultima stagione ha lottato fino all'ultimo per la salvezza, ottenendola a scapito del San Marino. Sembra però che Goldoni sia particolarmente legata alla squadra partenopea e ci stia pensando parecchio su prima di accettare l'offerta della Juve.