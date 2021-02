La Juventus Women ha conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia sconfiggendo al ritorno dei Quarti con il risultato di 5 a 0 l'Empoli. Vittoria netta, mai in discussione per le bianconere che, al contrario dell'andata, hanno approcciato l'impegno nel migliore dei modi. Nel post partita è arrivato il commento della capitana Sara Gama, oggi in campo per tutti i 90': "Carattere e determinazione. Vittoria netta. Avanti cosi".