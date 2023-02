SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO.COM

Dopo la sosta Nazionali torna in campo la Juventus Women. Le bianconere reduci dalla vittoria schiacciante per 3-0 sulla Fiorentina dell'ultima gara disputata questa volta affrontano il Parma di Domenico Panico. L'obiettivo è certamente quello di accantonare definitivamente le scorie della gara di andata dove la squadra di Joe Montemurro si era imposta per 2-1 nei minuti di recupero finali. Le bianconere come obiettivo hanno i tre punti per mantenere il passo della capolista Roma impegnata contro la Sampdoria.Marcatrici: 16' Bonansea (J), 20' Girelli (J)4-3-3): Peyraud-Magnin; Gama, Rosucci, Sembrant, Salvai; Gunnarsdottir, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. A disp. Aprile, Simon, Duljan, Lenzini, Pfattner, Grosso, Cernoia, Cantore, Nyström. All. Montemurro.Capelletti; Santoro, William, Cox, Heroum; Bardin, Farrelly, Benoit; Arcangeli (33' Maia), Lazaro, Corbin. A disp. Ciccioli, Nicolini, Arnadottir, Vaitukaityte, Martinovic, Arrigoni, Cambiaghi, Brscic. All. Panico33'- Cambio Parma, finisce la partita di Nicole Arcangeli anzitempo entra Giovanna Maia23'- Occasione Parma, Santoro prova il destro a giro che si spegne di poco al lato20'- RADDOPPIO GIRELLI che fa 101 gol con la maglia della Juventus Women. Bonansea serve Beerensteyn in profondità che a sua volta serve Girelli che appoggia in rete19'- Forte nubifragio colpisce Vinovo, una pioggia battente in questi minuti si sta abbattendo sull'Ale&Ricky16'- BONANSEA, controlla con il mancino, si sposta il pallone sul destro. e dal limite dell'area calcia non lasciando scampo a Capelletti14'- Miracolo di Capelletti, cross teso di Gunnarsdottir per la testa di Beerensteyn, grandissimo intervento dell'estremo difensore gialloblù13'- Traversa del Parma con Benoit che calcia da lontano, traiettoria insidiosa che si stampa sulla parte alta della traversa9'- Grande occasione per la Juventus, Bonansea a tu per tu con Capelletti la supera ma salva Heorum sulla linea1'- Tiro di Bonansea dal limite dell'area, centrale, facile preda di CapellettiCALCIO D'INIZIO