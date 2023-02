La Juventus Women sotto la neve di Vinovo vince contro il Parma nell'ultima giornata di regular season. Bianconere attese dall'Inter per la semifinale di andata di Coppa Italia sabato prossimo. Le nostre pagelle:Inividiabile la sua resistenza al freddo della giornata odierna. Si fa sempre trovare pronta le poche volte che viene chiamata in causa. Qualche colpa sul gol subito.Sufficiente, una gara attenta e pulita.Pienamente a suo agio al centro della difesa. Non sbaglia niente, gran gara ancora una volta. Lascia il campo dolorante. Dal 82S.V.Ordinata, non si fa sorprendere dalle offensive gialloblù.Scatena un "uhh" di tutta Vinovo con il suo tiro a giro che sfiora l'incrocio dei pali. Propositiva sotto la neve, bella partita.Lancia Bonansea a tu per tu con Capelletti nel primo tempo. Luci e ombre ma una gara nel complesso sufficiente. Dal 67'6 sufficiente al rientro dall'infortunioDoppio spauracchio in avvio dove manca due palloni che sarebbero potuti costare cari ma poi si fa perdonare.Una buona gara, si inserisce e si fa trovare spesso dalle compagne.- Che partita. Impegna Capelletti in un miracolo, poi si inventa un super gol. Sta tornando in forma e si vede, migliore in campo.Una buona gara, propositiva coronata dal gol del raddoppio. Dal 676 sfiora il gol.- Non impeccabile, perde qualche pallone di troppo e non concretizza le occasioni.- Buona gara, controllata interamente dalle bianconere che portano a casa altri tre punti preziosi.