Ghoutia Karchouni, calciatrice dell'Inter Women, ha parlato ai canali del club nerazzurro della sfida contro le Juventus Women: "Abbiamo dimostrato a tutti che è stata una gara alla pari. Non abbiamo avuto paura di affrontare la Juve e non abbiamo paura di nessuno, hanno vinto per una serie di dettagli poi sono abituati a vincere tutte le partite. Noi siamo una squadra nuova ma abbiamo disputato un’ottima partita, dobbiamo lavorare sui dettagli per portare a casa la prossima gara".