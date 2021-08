Quest'oggi laha raggiunto un traguardo storico: la prima vittoria in Champions League. 12 a 0 contro la squadra macedone del Kamenica Sasa, un risultato netto e una partita dominata dall'inizio alla fine. Partenza migliore era difficile da immaginare, per la compagine bianconera che vuole fare il salto di qualità in Europa. Questo il commento di capitan Sara: "Il risultato che volevamo per ottenere la nostra prima vittoria in Champions. Dodici passi verso il nostro primo obiettivo"