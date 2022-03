Nella giornata di ieri, la calciatrice delle Juve Women Valentina Cernoia ha firmato il suo prolungamento del contratto fino al 2024. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di JTV, in cui ha manifestato tutto il suo entusiasmo.



'E' un traguardo molto importante, è un orgoglio continuare a scrivere nuove pagine di storia con questi colori. Il campionato? Dobbiamo ritrovare lo spirito e lavorare per invertire la tendenza, i risultati torneranno ad arrivare. La Juventus mi ha accolta da zero, sono arrivata a 100 dopo l'ultima partita, il mio percorso alla Juve è stato di crescita. I prossimi impegni? Adesso abbiamo Coppa Italia e Champions, che per noi vale tantissimo. Dobbiamo concludere bene la stagione per centrare gli obiettivi'.