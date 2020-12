Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato la prestazione della Juventus Women contro il Lione: "A tratti hanno dominato, sono andate in vantaggio due volte e l'hanno mantenuto per tutto il primo tempo e parte del secondo. Sono crollate per un'ingenuità. La sconfitta non ci stava, ci sono state occasioni per il terzo gol. Il Lione è una squadra straordinaria si sa. La Juve è la quinta squadra a mettere sotto due volte le francesi. Hanno riaggiornato i dati del Lione ma non è bastato. Il pareggio poteva tenere aperta la qualificazione. Hurtig titolare è stata un'intuizione di Rita Guarino, è stata utile anche in fase difensiva, è il simbolo della partita di sacrificio delle bianconere. Hanno formato un blocco unico nelle due fasi, partita straordinaria. Bonansea seconda migliore in campo, dopo Hurtig. Oggi abbiamo visto che il calcio femminile italiano è quasi alla pari con le migliori, non siamo più così distanti".