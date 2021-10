La Juventus Women sta per affrontare una partita molto importante e impegnativa, contro il Chelsea nel secondo turno della fase a gironi di Champions League femminile. Una gara che viene vista da vicino da tutta la società, che punta molto sul progetto Women e quest'anno spera di vedere gli ottimi risultati in Italia riprodursi anche in Europa. Anche per questo come sede del match è stato scelto l'Allianz Stadium.