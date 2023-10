Dal sito ufficialeLe Juventus Women scenderanno in campo sabato alle 19, in trasferta contro il Milan, match per il quale a Vinovo si intensifica la preparazione.Oggi allenamento particolare per le bianconere, che hanno svolto la loro seduta alla presenza dello staff della Nazionale Italiana Femminile.C’erano il CT, Andrea Soncin, ma anche gli assistenti Viviana Schiavi e Alessandro Turone, il preparatore dei portieri Giuseppe Mammoliti. Una buona occasione, per lo staff azzurro, per vedere da vicino i metodi di allenamento delle bianconere, molte delle quali compongono l’ossatura della Nazionale impegnata in Women’s Nations League.