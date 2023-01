Nell'ultima settimana era stata corteggiata da alcuni club tra cui anche il, l'attaccante dellaWomen Agnese. Inizialmente sembrava che la giocatrice ex Roma fosse intenzionata ad andare in prestito per questa seconda parte di stagione. Ora, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il futuro di Bonfantini sembra essere cambiato. L'attaccante va verso laagli ordini di Joe Montemurro, per potersi giocare le sue carte e ritagliarsi sempre maggiore spazio. Nella giornata di domani però è attesa la decisione finale di Bonfantini.