Dal sito ufficiale della Juve



Quando si parla di Cecilia Salvai, le parole coraggio e tenacia assumono un significato nuovo, o almeno più completo. Perché non solo nella sua carriera ha dovuto superare due gravi infortuni, che l'hanno privata della possibilità di partecipare al Mondiale 2019 prima e a all'Europeo 2022. Cecilia ha dovuto affrontare prove ben più dure fin da piccola, quando ad appena quattro anni, le venne diagnosticato un linfoma di Hodgkin.

Un'esperienza che le ha insegnato a lottare, in campo e nella vita, e che la porta ora, giocatrice affermata, a sostenere Casa UGI, associazione impegnata nell’aiutare le famiglie che ogni giorno combattono contro i tumori infantili.

Una storia dura, che Cecilia ci svela però con il sorriso, aprendoci le porte della sua casa, facendoci conoscere i suoi familiari, accompagnandoci nella sua quotidianità e raccontandoci così, nel nuovo short form di Juventus Creator Lab, la sua vita in un giorno... “A life in a day”.