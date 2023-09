SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

Una vittoria all'esordio in Women's Champions League per la Juventus Women di Joe Montemurro. Un sonoro 6-0 sulle kazake del Okzhetpes. Appuntamento per la finale per il passaggio del turno. La sfidante sarà la vincente della gara delle 18.30. Di seguito la cronaca della gara delle bianconere.IL TABELLINOMarcatrici: 6' Girelli (J), 31' Lenzini (J), 45' Caruso (J), 58' Girelli (J), 91' Cantore (J), 93' Palis (J)Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Cascarino (64' Sembrant), Boattin; Caruso (64' Garbino), Palis, Grosso (72' Gunnarsdóttir); Cantore, Girelli (72' Nystrom), Beerensteyn (64' Thomas). All. MontemurroA disp: Aprile, Toniolo, Gama, Cafferata, Bellucci, Bonansea.: Portnova, Kutzay, Koziyeva, Vlassova, Galstyan; El Bastali, Agbotsu, Orynbassarova, Akpo, Pizlova, Balogun.Ammonite: El Bastali (O)TRIPLICE FISCHIO93'- GOL JUVE con Palis che sigla la sua prima marcatura con la maglia della Juventus Women, super gol dalla lunga distanza91'- GOL JUVE con Cantore che da cross di Boattin svetta di testa e segna71'- CAMBI JUVE escono Grosso e Girelli per Gunnarsdottir e Nystrom64'- CAMBI JUVE, escono Cascarino, Beerensteyn e Caruso ed entrano Sembrant, Thomas e Garbino58'- POKER JUVE con la doppietta di Cristiana Girelli su suggerimento di Boattin54'- Ammonita El Bastali (O)46'- si riparteINTERVALLO45'- GOL JUVE con Caruso che raccoglie una parabola di testa di Girelli e appoggia in porta45'- Tentativo del Okzhetpes conclusione della numero 11 che esce sul fondo44'- Grosso entra in area e serve Nilden in mezzo che in spaccata prova la conclusione ma termina di poco al lato38'- Ancora un tentativo di Cantore respinto dal portiere31'- RADDOPPIO JUVE con Lenzini30'- Caruso crossa in mezzo per Cantore, calcia al volo, palla in calcio d'angolo21'- Palla in profondità di Cascarino per Girelli che serve Beerensteyn ma sola davanti alla porta calcia alto19'- Caruso con un velo permette a Beerensteyn di calciare in porta, palla centrale6' GOL JUVE, cross di Boattin dalla destra che trova la testa di Girelli e sblocca la gara4'- Tentativo di Boattin, tiro di poco al latoCALCIO D'INIZIO