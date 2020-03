Inizia l'operazione rientro per Vanessa Panzeri. La calciatrice della Juve Women, infortunatasi durante il Torneo di Viareggio con la formazione Under, ha subito un'operazione al ginocchio: ora tanto riposo, in attesa di rientrare con le compagne. "Adesso che sono a casa ci tenevo a ringraziare l'equipe di medici e il dottor Rossi, in primis per l'operazione ma soprattutto per la persona stupenda che è. Ho percepito la passione che esercita nel suo lavoro, e l'importanza che dà ad ogni singola persona che gli sta accanto. Ringrazio anche le infermiere che mi hanno dovuto sopportare un giorno intero, sono state dolcissime. GRAZIE DI CUORE A TUTTI", il suo messaggio.