Oggi sarà una giornata molto importante, per la Juventus Women. Certo, lo sarà sul campo, con la sfida di ritorno dei quarti di Coppa Italia con l'Inter; sfida terminata 1 a 1 all'andata. Ma lo sarà anche fuori, o quantomeno ai bordi. Perché oggi, per la prima volta dopo aver lasciato, Rita Guarino torna a Vinovo, in quella che per lungo tempo è stata la sua casa, il teatro delle sue vittorie; e lo fa da avversaria, da coach dell'Inter.