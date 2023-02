Sarà premiata oggi, prima del calcio d'inizio della gara contro l'Inghilterra in programma alle 16.15 Cristiana. L'attaccante della Juventus Women dopo aver raggiunto le 100 reti in bianconero nel corso della gara contro il Belgio ha raggiunto le 100 presenze con la maglia della Nazionale. Per questo verrà premiata oggi.