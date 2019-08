La Juventus Women conoscerà a partire da domani pomeriggio il proprio percorso nella prossima edizione della Serie A femminile. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dalla vittoria del secondo scudetto in altrettante stagioni nella massima serie, tenteranno uno storico tris. Intanto, però, è ora di conoscere il calendario: appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 15.30, in diretta su Sky Sport. O, in alternativa, su ilBiancoNero.com.