Big match dell’ultima giornata di andata e del 2021 nel campionato di, con lacapolista che ospita ila Vinovo. In palio ci sono tre punti che, se conquistati dalle bianconere, permetterebbero loro di allungare sul, che ieri ha pareggiato 2-2 in casa dell’Inter. Vincendo, le ragazze di Montemurro andrebbero a +8 sulle inseguitrici.Le bianconere non perdono dal marzo 2019 e giovedì prossimo, all’Allianz Stadium contro il Servette, potrebbero festeggiare anche una storica qualificazione ai quarti della