Non solo campo. All'interno del centro sportivo di Vinovo, oggi, le calciatrici dellasi sono riunite per partecipare ad una riunione a cui hanno partecipato due vertici(Associazione Italiana Calciatori e Calciatrici). Una ha dovuto fare poca strada, si tratta di Sara, capitano delle bianconere. L'altra è Chiara, rappresentate di AIC ed ex calciatrice dell'Inter. Le calciatrici, riunite, hanno discusso del passaggio al professionismo, dei nuovi protocolli anti Covid e delle votazioni al Gran Galà del Calcio.