Sveglie puntate alle ore 21: oggi si fa la storia. A Vinovo, lascende in campo contro il, nella finale del girone di preliminari della. Dopo aver battuto il Kamenica Sasa 12 a 0, le bianconere giocheranno al finale per il primo e secondo posto. Chi vince, volerà al secondo turno preliminare, che consiste in uno scontro andata e ritorno, ed è l'ultimo scoglio per entrare tra le prime sedici della competizione continentale.