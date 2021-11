Dopo la gara di Uefa Women's Champions League tra Juventus Women e Wolfsburg, le bianconere sono ripartite con una roboante vittoria per 5 a 0 contro la Lazio. 3 punti anche per le tedesche, che hanno battuto la capolista Bayern Monaco per 1 a 0 e operato il sorpasso in vetta al campionato. Un risultato pesantissimo, che galvanizza il Wolfsburg che affronterà la squadra di Montemurro in casa giovedì alle 18:30, per il ritorno della sfida della fase a gironi. Gara cruciale per il discorso qualificazione al turno successivo.