LaWomen, appena terminato il mercato invernale, inizia già a guardarsi attorno per quello estivo. Dopo l'affare quasi concluso per portare a Torino Federicasi guarda sempre ai rinforzi in difesa. Nel mirino di Stefanoinfatti è finita Benedetta. Difensore, classe 2000 legata al Sassuolo fino al. Come appreso dalla nostra redazione però la volontà della giocatrice sarebbe quella di sposare un nuovo progetto tecnico in estate, trasferendosi in una nuova squadra.Non solo la Juventus Women però, Benedetta è nel mirino diche la corteggiano da tempo. A maggior ragione dopo le buone prestazioni fornite con la maglia delladurante la Arnold Clark Cup. L'obiettivo di Braghin è quello di ringiovanire la difesa, cercando di superare la concorrenza. Benedetta Orsi è quindi un obiettivo di mercato. Duttile: in campo può ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo che quello di terzino.