Occhi su possibili occasioni di mercato anche per la Juventus Women, che domani scenderà in campo per il primo impegno ufficiale del 2022 contro il Sassuolo, nella gara valida per la semi finale di Supercoppa Italiana femminile. Sembra che il club bianconero stia facendo qualche pensiero su Valentina Giacinti, che dovrebbe lasciare il Milan già in questa sessione di mercato avendo avuto anche alcuni problemi con mister Ganz: l'attaccante classe 1994 è seguita anche da Fiorentina e Roma.