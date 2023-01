Dal sito dellaLA GRANDE EX Sofia Cantore nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Sassuolo, contribuendo a 13 marcature nel massimo campionato (otto reti, cinque assist); l’attaccante classe ‘99 (tre gol e due passaggi vincenti nella competizione in corso) è andata due volte a bersaglio contro le neroverdi in Serie A, con le maglie di Verona (gennaio 2020) e Juventus (marzo 2018), ma mai in casa.