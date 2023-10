Paolinaha parlato al sito della Juventus dopo la gara contro il Chievo Verona di ieri. Le sue parole:"Sono contenta della vittoria, penso che abbiamo giocato bene e segnato tanto. Dobbiamo solo continuare a lavorare per continuare ad alzare il nostro livello. Sold out contro il Sassuolo? Ovviamente sono contenta, è bello che tante persone vogliano venire a vederci, è importantissimo per noi. Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Beka. Non ho visto bene cosa è successo, ma ci dispiace tantissimo per lei".