Paulinasi è presentata ai canali ufficiali della Juventus Women. Le sue parole:"Sto bene, non vedo l'ora di conoscere la squadra e di vivere in Italia"."Emozionata, la Juve è un club fantastico sotto vari punti di vista"."Mi piace segnare gol, attaccare e duellare con i difensori, divertiti con il pallone"."Voglio crescere come giocatrice, diventare la migliore versione di me stessa e credo che la Juventus sia il posto giusto"Il 6? È un 9 rovesciato e ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni quindi c'è un significato".