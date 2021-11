Nuovo orario per la sfida di Serie A femminile tra. Le ragazze di Joe Montemurro affronteranno le rossonere domenica, in quello che sarà un vero e proprio big match di campionato. Le bianconere, reduci dalla travolgente vittoria in Coppa Italia contro la Roma (8-1 il risultato finale) sono attese da un ciclo di fuoco: prima del Milan, sabato 4 affronteranno il Sassuolo in trasferta, dopodiché l'8 incontreranno il Chelsea per la quinta giornata del girone di Champions League; infine, il loro anno solare si concluderà con le sfide contro il Servette e il Bari.