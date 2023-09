Come è andato l'ultimonel campionato di Serie A femminile della? Lo racconta il club stesso tramite il proprio sito ufficiale: "27 agosto 2022. La Juventus Women è ospite dele punta a non fallire il primo appuntamento del campionato. Il match è dominato in lungo e in largo dalle bianconere: 3 gol per tempo e definitivo 0-6 senza lasciare scampo alle avversarie. Da segnalare la tripletta dinella prima frazione e la prima doppietta con la Juve per, con firma sulla gara anche per". Domani, invece, per un nuovo debutto, la squadra avversaria sarà il