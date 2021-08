Da Juventus.com.L’esordio delle Juventus Women nella Serie A 2021/22 è stato vincente - 3-0 al Pomigliano con i gol di Rosucci e Caruso (doppietta per lei) – ed è stato estremamente positivo anche l’esordio su Instagram! Nella giornata di ieri, 28 agosto 2021, è infatti nato l’account ufficiale delle bianconere, e i numeri hanno fin da subito rispecchiato l’affetto dei tifosi.Sono bastate meno di 24 ore e il profilo delle Juventus Women è diventato l'account di un club di calcio femminile italiano più seguito su Instagram. Un risultato che conferma ulteriormente l’interesse crescente per le bianconere e il desiderio di tifosi e appassionati di seguire sempre più da vicino il loro percorso, con nuovi traguardi nel mirino.La sfida con il Pomigliano è stata la prima gara vissuta, oltre che con la consueta diretta su Juventus TV e il live sul profilo Twitter ufficiale, anche su Instagram. Un nuovo inizio e un nuovo punto di partenza per vivere questa stagione delle Juventus Women in un modo unico.