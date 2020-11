COPPIA GOL - È la quarta volta che Arianna Caruso e Cristiana Girelli vanno in gol nella stessa partita e con i loro gol sono sempre arrivati i tre punti: oltre alla trasferta con la Florentia, contro il Verona alla prima giornata, contro il San Marino alla terza e in casa della Pink Bari.



GOL SUBITO - La rete di Wagner ha interrotto una striscia di 499 minuti consecutivi in cui la Juventus non aveva subito gol in Serie A. Era dal gennaio 2020 che la Juventus non subiva gol in trasferta in Serie A: interrotta oggi una striscia di cinque gare consecutive senza reti al passivo in esterna.



FORTINO ESPUGNATO - La Florentia non perdeva una partita interna di Serie A dal dicembre 2019, anche in quel caso per 1-2, contro il Tavagnacco.



LA FIRMA DI CRISTIANA - Sono ora quattro le reti su calcio di rigore segnare da Cristiana Girelli, record nel torneo al pari di Cecilia Prugna. Quello di oggi è stato il terzo gol per lei contro la Florentia in Serie A, il primo però arrivato in trasferta.



ARI GOL - Arianna Caruso ha realizzato tre gol in trasferta in un singolo campionato per la prima volta nella sua carriera in Serie A.



AL CENTRO DEL GIOCO - Matilde Lundorf Skovsen ha giocato 101 palloni nel match contro la Florentia, almeno 21 più di qualsiasi altra giocatrice in campo



